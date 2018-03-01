Türkiye, 'Orta Doğu'nun en büyük askeri güçleri' listesinde ilk sıraya yerleşti

Irak, Libya, Suriye ve Yemen’de çatışmaların yaşandığı; Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki sorunların devam ettiği; Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin ise hiçbir zaman düşmediği Orta Doğu; 'Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün yıllık 'Küresel Barış Endeksi’nde ‘dünyada şiddetin en yoğun yaşandığı yer’ olarak nitelendiriliyor. Bölgesel ve küresel güçler arasındaki iktidar mücadelesinin hız kesmeksizin yıllardır sürdüğü Orta Doğu’daki askeri harcamalar da, buna bağlı olarak yüksek.

Irak, İsrail, İran, Cezayir ve Umman’ın toplamından daha fazla para harcayan Suudi Arabistan’ın askeri bütçesi, bölgenin en büyüğü olsa da; ülkelerin askeri gücü sadece yaptıkları harcamalarla belirlenmiyor. Ülkelerin sahip oldukları silahların sayısı, kalitesi ve menzili, orduların insan hacmi ve yerel savunma endüstrisinin gücü gibi değişkenler, ‘en büyük askeri güç listesi’ndeki sıralamayı etkiliyor.

50’den fazla faktörü değerlendirerek ülkeleri askeri güçlerine göre sıralayan 'Global Firepower (Küresel Ateş Gücü-GFP)' listesinde; Orta Doğu’nun en büyük askeri gücü olarak Türkiye yer alıyor. Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerindeki en güçlü ordu olduğunu kaydeden GFP, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ardından birçok subayın görevden alınmasıyla birlikte son yıllarda çalkantılı bir dönem yaşadı. Bunun ardından Türkiye, komşusu Suriye’deki savaşa daha derin bir şekilde dahil oldu; Ocak’taki Afrin operasyonuyla da bu çabalar zirveye çıktı” yorumunda bulunuyor.

Türkiye'nin arkasından kimler geliyor?

Türkiye’nin Katar ve Somali’de de asker bulundurduğunu ve güçlü bağları olduğunu hatırlatan GFP, TSK’nin sadece Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en güçlü ordusu olmakla kalmadığını; aynı zamanda da dünya genelinde 8. sırada bulunduğunu belirtiyor.

Forbes’un GFP’den aktardığı Orta Doğu’nun ‘en etkili askeri güçleri’ listesinde, Türkiye’nin altında şu ülkeler yer aldı:

2. Mısır

3. İsrail

4. İran

5. Suudi Arabistan

6. Cezayir

7. Suriye

8. Fas

9. Irak

10. Birleşik Arap Emirlikleri