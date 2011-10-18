-Türkiye önemli katkı sağladı ÜSKÜP (A.A) - 18.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İsrail-Hamas tutuklu takasına ilişkin, ''İnsani amaçlarla bir takasın yapılmasında ve Şalit'in hayatının bugüne kadar muhafaza edilmesinde Türkiye'nin çok önemli katkıları oldu. Bunu İsrail tarafının da biliyor olması ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ifade edilmesi, bu konuda Türkiye'nin ne kadar hassas ve girişimci olduğunu gösteriyor'' dedi. Arınç, Makedonya Bilimler Akademisinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Arınç, şunları söyledi: ''Şalit'in serbest bırakılmasını büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Altı yıl kadar önce hatırlayabildiğim kadarıyla Hamas tarafından kaçırılmıştı ve bugüne kadar da İsrail'in elinde bulunan Filistinliler tutuklu veya mahkumların iadesi ile salıverileceği ifade edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu konudaki insani yaklaşımından övgüyle söz etti. Bu, şu gerçeği ortaya koyuyor: Türkiye ile İsrail hükümetleri arasında bir sıkıntı olabilir, bunu yaşıyoruz. Türkiye, İsrail hükümetinin yanlış davranışları ve kararları sebebiyle bugün büyükelçilikteki karşılıklı seviye katiplik düzeyine indi. Aynı zamanda İsrail'den Mavi Marmara olayı sebebiyle özür dilemesi, tazminat ödemesi ve yıllardır Gazze halkına karşı sürdürülen ambargonun bir şekilde mutlaka kaldırılması talebinde bulunduk. İnsani amaçlarla bir takasın yapılmasında ve Şalit'in hayatının bugüne kadar muhafaza edilmesinde Türkiye'nin çok önemli katkıları oldu. Bunu İsrail tarafının da biliyor olması ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ifade edilmesi, bu konuda Türkiye'nin ne kadar hassas ve girişimci olduğunu gösteriyor.''