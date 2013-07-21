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'Türkiye önemli bir ülke; gerginliğe gerek yok'

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından göreve gelen geçici hükümetin Başbakanı Hazim el-Biblavi, "Türkiye ile gereksiz gerginliğe gerek yok' ifadesini kullandı

21 Temmuz 2013 16:58

 

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrildiği Mısır'da kurulan geçici hükümetin Başbakanı Hazim el-Biblavi, "Türkiye ile gereksiz gerginliğe gerek yok. Mısır'daki gelişmelerle ilgili Türkiye'ye açıklama yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi önemsiyoruz. Türkiye önemli bir ülke" dedi.

Mısır halkına birlik ve uzlaşı çağrısında bulunan Biblavi, resmi televizyonda yaptığı konuşmada, "Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Bazı konularda bizimle aynı düşünmüyor. Bundan dolayı gereksiz gerginliğe mahal vermemek için kendisine Mısır'daki gelişmelerle ilgili açıklamalar yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Biblavi, Türkiye ile ilgili olarak, "Türkiye ile gereksiz gerginliğe gerek yok. Mısır'daki gelişmelerle ilgili Türkiye'ye açıklama yapmamız gerekiyor. Türkiye'yi önemsiyoruz. Türkiye önemli bir ülke" diye konuştu.

 

‘İlk hedef bölünmeye son vermek’

 

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve son günlerde Mısır'da yaşanan gelişmelerin tekrarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Biblavi, ülkenin yaşadığı bu zor dönemi atlatmak ve devrim sonrası istikrarın sağlanabilmesi için tüm tarafların birlik, beraberlik ve uzlaşı içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Biblavi, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından kurulan geçici hükümetin ilk hedefinin, ülkedeki bölünmeye son vermek ve milli uzlaşı sağlamak olduğunu kaydetti.

 

 

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