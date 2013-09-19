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Türkiye Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapattı

Suriye’nin Azez kasabasında yaşanan çatışmalar, Türkiye’nin Öncüpınar sınır kapısını kapatmasına neden oldu

19 Eylül 2013 16:37

Türkiye, sınıra çok yakın bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nı kapatma kararı aldı.
 
Reuters’ın verdiği bilgiye göre karar, Azez kasabasında El-Kaide’nin uzantısı bir muhalif gruplar, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi üzerine alındı.
 
Bir Türk yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye tarafından yaşanan belirsizlik ve güvenlik sebeplerinden dolayı Öncüpınar kapısı kapatıldı. Bu kapında iletilen tüm insani yardımlar da durduruldu” dedi.
 
Türkiye, Suriye’deki çatışmalardan kaçan sivillere kapılarını açık tutsa da, çatışmalar nedeniyle sınır kapılarının geçici olarak kapatılması kararı alınabiliyor.
 
 

El Kaide kasabayı ele geçirdi

 
 
Suriye'de yaşanan iç savaşta, özellikle ülkenin kuzeyinde muhalif gruplar arasındaki farklı amaçlara sahip örgütlerin birbirleriyle çatıştığı biliniyor.
 
Muhalifler ve radikal İslamcı örgütler arasında yaşanan çatışmalarda, en son olarak El-Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam Devleti Örgütü, Azez kasabasını ele geçirdi.
 
Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda etkisini artıran örgüt, Deir Ez Zur kasabasını da kontrol altında tutuyor.

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