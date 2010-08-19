'Türkiye önce iç sorunlarını çözmeli'

T24- Muhammed Hamd El Fukaha, Ürdün gazetesinde yayımlanan yazısında Türkiye'nin sorunun "kimlik" değil "iktidar krizi" olduğunu, laikler ve İslamcıların iktidar yarışında laiklerin yükşelişe geçtiğini yazdı.





Muhammed Hamd El Fukaha'nın Türkiye hakkında yazdığı yazı şöyle:



Türkiye’nin Arap sorunlarına yönelik tutumlarını izlerken, hep yaptığımız gibi komplo teorilerine göre karar vermek istemiyorum. Ankara’nın tutumlarını analitik bir biçimde inceleme arzusundayım. Herkesin bildiği gibi, Türkiye bölgesinde ağırlığı, etkisi ve çıkarları olan bir ülke.

Türkiye’ye içeriden baktığımızda, kimlik değil, iktidar krizi yaşadığını görürüz. Zira Osmanlı’nın yıkılmasından bu yana İslamcılar ve laikler iktidar için yarışıyor. Bazen İslamcıların, bazen laiklerin yıldızı yükseliyor. Ancak hepimizin bildiği şartlardan dolayı sonuçta laikler kazanıyor.

Fakat nihayetinde Türkiye gibi güçlü bir ülke kendisini uluslararası sahada göstermek, insanlar veya devletler arasında bir yer elde etmek istiyor. İslam bilgini İbn Haldun devletlerin davranışlarının bireylerin davranışlarına yakın olduğunu, bireylerin varlığının devletlerin varlığından önce geldiğini ifade ediyordu. Türkiye daha kendi sorunlarını çözememişken sorunlara boğulmuş Arap tarafına yönelmek istiyor. Aslında Türkiye bu eğiliminden dolayı kınanamaz. Zira ortaya konan politikalar Ankara’nın çıkarına. Bunun bir kanıtı da, ABD Başkanı Barack Obama’nın son açıklamaları. Obama Türkiye’nin son dönemde Ortadoğu’da sergilediği davranışların AB’nin kendisini kabul etmemesinden kaynaklandığını belirtmişti.