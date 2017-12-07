Türkiye ombdusmanından Rusya ombdusmanına üç günlük vize sitemi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Aralık (DHA) - Rusya Federasyonu İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskolkova\'nın daveti üzerine \"Avrasya alanında insan haklarının korunma sorunları\" adlı bilim konferansı icin Moskova\'ya gelen Türkiye Ombdusmanı Yahya Akman, kendisine verilen üç günlük Rusya vizesi için Moskolkova\'ya sitemde bulundu.

Akman, Moskolkova ile sohbetinde \"16 yıldır milletvekilliği yapıyorum, ayrıca sizin tarafınızdan davet edilmeme rağmen bana da üç günlük vize verilmesi hiç güzel olmadı. Ben bile böyle geliyorsam normal vatandaşlarımızı düşünemiyorum... Allah korusun uçağım kalkmaz bir problem yaşarsam artık sizin evinizde misafiriniz olurum. Ayrıca ombudsmanlık konusunda çok tecrübeliyim, belki Sibirya\'ya beni ombdusman yaparsınız\" dedi.

Moskolkova, Akman\'ın bu espirili yaklaşımına gülerek karşılık verirken konuyu gerekli mercilere ileteceği sözünü verdi.

Akman, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Kırgızistan ve Ermenistan Ombdusmanları olarak Prezident oteldeki etkinlikte yaptigi konuşmada da ilişkilerin eski seviyesine gelmesine rağmen hala Rusya\'ya gelen Türk vatandaşlarına verilen üç günlük vize uygulamasının gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ombdusmanlar olarak temsil ettikleri ülkelerinin vatandaşlarının yaşadıkları sorunları birbirlerine ilettiklerini söyleyen, Akman, \" Vatandaşlarımızın yaşamış olduğu bir kısım sıkıntıları zaman zaman gündeme getiriyoruz. Ombdusmanlar olarak bunları karşılıklı olarak görüşüyoruz. Aynı zamanda genel anlamda bölgemizdeki konuları obdusmanların etkinlik alanı ile ilgili çalışmalar ile ilgili fikir alışverişlerinde de bulunuyoruz. Yeni yapılan mevzuat değişiklikleri ve diğer konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. İki ay önce Kırgızistan\'da bir araya gelmiştik. Türkiye\'de ilk tane uluslararası toplantı vardı. Rusya\'nın da katılımı söz konusu olmuştu Mart ayındaki toplantıda. Moskolkova\'nın yine Kasımın ortasında bir kez daha Türkiye ziyareti söz konusu oldu. Meslektaşlarımızla belli zaman dilimlerinde böyle karşılıklı ziyaretler yapıyoruz ve görüşmeler yapıyoruz\" dedi.

Konferans sırasında taraflar Avrasya bölgesinde insan haklarının sağlanması konusunu görüştüler ve bu alandaki faaliyetlerin artırılmasına yönelik teklifler sundular.

Konferansa, Rus ve yabancı ombudsmanlar, Rusya siyasi parti liderleri, Federasyon Konseyi temsilcileri, BM ve Avrupa Konseyi\'nden uzmanlar ve insan haklarını koruma birliklerinin temsilcileri katıldı.