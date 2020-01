ABD’nin DEAŞ ile Mücadele Temsilcisi Brett McGurk, "Türkiye kritik bir ortağımız, Türkiye olmazsa IŞİD'i yenemeyiz." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, McGurk "Rakka operasyonundan sonra istikrarı sağlama sürecinde Türkiye ile yakın işbirliği içinde olacaklarını" belirtti. McGurk, "Türkiye olmadan bunu yapamayız, her gün onlarla birlikte çalışıyoruz. Her koalisyon ortağıyla olduğu gibi, onlarla da bazı farklılıklarımız var. Ama çok yakın müttefikiz ve sorunları her zaman çözebiliriz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Brett McGurke "Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var" yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, "Bakan Tillerson’ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı" olarak tanımladığı Çavuşoğlu için, "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı’na büyük saygım var" dedi.



"Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlem alıyoruz"



Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Türkiye’yle görüş ayrılığı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya, "Bunu askeri bir bakış açısıyla cevaplayacağım. İlk olarak, Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz ve Türkiye ile uzun vadeli ilişkimiz kritik öneme sahip. Bunu koruyacağız," diye cevap verdi. Türkiye’yle yakın ilişkilerin sürdürülmesi için çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Dunford, "Rakka’ya ele geçirmenin en iyi yolunun ne olduğuyla ilgili farklı görüşlerimiz vardı. Biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri’yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye’nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK’nın eline geçmemesi ya da Türkiye’ye gitmemesi gibi. Türklere şeffaflık sağlıyoruz. SDG’ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece sadece Rakka’da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz," ifadelerini kullandı.