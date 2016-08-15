Türkiye olimpiyatlarda şu ana kadar ne yaptı?

Rio'da dokuzuncu gün geride kalırken Türkiye'nin hâlâ 1 gümüş madalyası var. Pazar günü boksta Batuhan Gözgeç tur atladı. Badmintonda Özge Bayrak, binicilikte Ömer Karaevli elendi. Güreşte Selçuk Çebi Rio'ya veda ederken, atletizm 100 metrede Jak Ali Harvey finale kalamadı.

Al Jazeera Türk'ün kategorilere göre derlemesi şöyle:

HALTER: 69 kiloda mücadele eden Türkmenistan asıllı milli sporcu Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı. Bu, Rio'da Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

ATLETİZM: Gülle atmada Emel Dereli, elemelerde A Grubu’nda ilk hakkındaki 17.01’lik atışı ile grubunda 11’inci, genel sıralamada 24’üncü olarak elendi. Yasemin can da 10 bin metrede yedinci oldu. Özlem Kaya, Meryem Akdağ ve Tuğba güvenç 3000 metre su engellide finale kalamadı. Erkekler 10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan 13. oldu. Ali Kaya ise yarışı tamamlayamadı. jamaika asıllı Jak Ali Harvey 100 metre erkeklerde yarı finalde.



ESKRİM: Kadınlar 64’lü eleme turunu bay geçen İrem Karamete, 32’li eleme turu mücadelesinde Fransız Ysaora Thibus’a 15-6 yenildi ve elendi.



BASKETBOL: Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda yer alan Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. Kadınlarda dünya basketbolunun iki numarası Avustralya karşısında ise yine tutunamadı ve 61-56 mağlup oldu. Üçüncü maçta ise ilk galibiyet geldi. Türkiye Japonya'yı Sanders'ın 36 sayı kaydettiği maçta 76-62 yendi. Belarus'u yenerek çayrek finale çıktı. Gruptaki son maçında ise Brezilya'yı uzatmalarda 79-76 mağlup etti.



BOKS: Mehmet Nadir Ünal, Faslı rakibi Saada'nın taciz suçlamasından dolayı gözaltına alınması sebebiyle hükmen galip sayıldı. Ünal 81 kilo son 16 turunda Kübalı Julio La Cruz'a 3-0 yenilerek elendi. Erkekler 69 kiloda ön eleme maçına çıkan Onur Şipal ise Bulgar rakibi Simeon Chamov'a 3-0 kaybederek elendi.

Önder Şipal de 75 kilo ön eleme maçında, Zambiyalı Muziyo Benny Muzio’yu 2-1 yenerek son 16’ya kaldı. Önder Şipal, son 16 turunda, 13 Ağustos gecesi 01:15’te Hindistan’dan Krishan Vikas ile karşılaştı ve 3-0 yenilerek elendi. Ali Eren Demirezen de pazar günü hırvat rakibine 3-0 yenilerek Rio'ya veda etti. selçuk Eker de son 32 turunda elenen bir diğer isim oldu.

Batuhan Gözgeç de brezilyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.

BADMİNTON: Özge Bayrak İtalyan rakibini 2-0 yendi.

Mete Gazoz lise öğrencisi.



OKÇULUK: Okçulukta klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 16’lı eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 3-7 yenilen Mete, Rio 2016’ya 16’lı eleme turlarında veda etti. 17 yaşındaki Gazoz, performansıyla gelecek için umut verdi. Kadınlar klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz ise 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Polonyalı Karina Palka-Lipiarska’yı 6-5 yenerek 1/16 turuna yükseldi. 1/16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia’ya aynı skorla yenildi ve veda etti. Türkiye'den Rio'da başka okçu kalmadı.



JUDO: Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim rakiplerine elendi. Diğer iki judocudan Büşra Katipoğlu ilk maçında Makedon rakibini 2-1 shido ile yenip, son 16 turunda Fransız seribaşı Agbegnenou ile eşleşti. Fakat bu turda rakibini geçemeyerek elendi Judoda +78kg bronz maçında Japon Kanae Yamabe'ye waza-ari ile yenilen Kayra Sayit, #Rio2016 'da 5'inci sırayı aldı.

CİMNASTİK: Olimpiyat tarihinin ilk Türk erkek cimnastikçisi Ferhat Arıcan, toplamda 82.631 puanla genel sıralamada 41'inci olarak finale çıkamadı. Olimpiyat tarihindeki ikinci Türk kadın cimnastikçi, 17 yaşındaki Tutya Yılmaz ise denge aletindeki performansıyla beğeni topladı ama finale yükselmeyi başaramadı. Yılmaz, performansıyla gelecek için umut verdi.



ATICILIK: 10 metre havalı tabancada mücadele eden Yusuf Dikeç, elemelerde 576 puan ile 21'inci, İsmail Keleş ise 575 puan ile 24’üncü olarak finale çıkamadı. Atıcılık trap disiplininde ikinci gün elemelerinde mücadele eden Yavuz İlnam; ilk turda 24, ikinci turda 23, üçüncü turda 24, dördüncü turda 20 ve beşinci turda 24 atarak toplamda 115 atış ile 13'üncü, Erdinç Kebapçı ise ilk turda 24,ikinci turda 18, üçüncü turda 24, dördüncü turda 22 ve beşinci turda 20 atarak toplamda 108 atış ile 29'uncu oldu ve elendi. 50 metre tabancada mücadele eden Yusuf Dikeç elemelerde 550 puanla 22’nci, İsmail Keleş ise 544 puanla 29’uncu olarak finallere yükselemedi.



BİSİKLET: Yol yarışında mücadele eden Ahmet Örken ve Onur Balkan yarışı tamamlayamadı. Bisiklette zamana karşı branşında yarışan Ahmet Örken, 1:27:37.41 ile 34’üncü oldu.

YÜZME: Erkekler 400 metre serbestte yarışan Nezir Karap elemelerde 3:58.37’lik süresi ile 43’üncü oldu ve finale yükselemedi. Madalya umutlarından Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta yüzdü ve18’inci sırayı aldı, finale yükselemedi. Viktoria 100 metre kurbalağamada ise 1:07.14’lük süresi ile 15’inci sırayı aldı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde 1:07.41’lik süresi ile 14’üncü olan Zeynep, finale yükselemedi. Genç yüzücü, yarı finale çıkan ilk Türk yüzücü unvanını aldı. Nida Eliz Üstündağ da yüzme 200m kelebek elemelerinde 2:10.02'lik derecesi ile kendi serisini 1. bitirse de genel sıralamada 22. olarak elendi.



Viktoria Zeynep Güneş yüzme 200 m kurbağalama elemelerinde yüzdüğü 02:23.83 dakikasıyla serisinde ikinci genel sıralamada yedinci olarak yarı finale yükseldi. Güneş 200 metre kurbağalama yarı finalinde yüzdüğü 2:23.49 dakikasıyla genel sıralamada 9'uncu olarak finale kalamadı.



TENİS: Olimpiyatlarda yarışan ilk Türk raket Çağla Büyükakçay, iyi mücadele ettiği maçta ilk turda Makarova'ya 2-1 yenilerek elendi. Teniste başka Türk sporcu yok.



MASA TENİSİ: Ahmet Li, Kanadalı Wang'a yenilerek ikinci turda elendi. Kadınlarda ise üçüncü turdan başlayan Melek Hu, bu turda karşılaştığı Tayvanlı rakibi Szu-Yu Chen’e; 10-12, 6-11, 7-11 ve 8-11’lik setlerle 4-0 mağlup oldu ve elendi.