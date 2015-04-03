Türkiye okulu kırmada bir numara!

OECD’nin PISA 2012’den yola çıkarak hazırladığı okula gitmeme verilerine göre okulu en çok asan ülke Türkiye. Türkiye’de ‘iki hafta içerisinde okula en az bir kez gitmeyen öğrencilerin oranı’ yüzde 54.2. Türkiye bu oranla OECD ortalaması olan yüzde 14.5’in çok üzerinde yer alıyor.

OECD’nin PISA 2012 verileriyle hazırladığı grafiğe göre Türkiye ilk sırada okulu en çok asan ülke konumuna yerleşiyor. Ardından yüzde 48.2 ile İtalya ve yüzde 31.8 Avustralya takip ediyor.

Uzak Doğu ülkeleriyse listenin alt sıralarında yer alıyor. Okulu en az asan ülke yüzde 1.5 ile Japonya. Kore yüzde 1.8 ve İzlanda ise yüzde 2.1 ile en az oranlara sahip.