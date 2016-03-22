Ocak ayı tüm zamanların en çok doğalgaz tüketilen ayı oldu

Soğuk geçen kış mevsimiyle beraber Ocak ayında Türkiye'nin doğalgaz kullanımı yüzde 5,7 artış göstererek tüketilen miktarın 5,8 milyar metreküpe ulaştığı ve bu rakamın da aylık doğalgaz tüketiminde tüm zamanların rekoru olduğu tespit edildi.

NTV'de yer alan habere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak ayında 2 milyar 454 milyon metreküple en çok doğalgaz konutlarda tüketildi. Bunu 1 milyar 348 milyon metreküplük tüketimle elektrik santralleri izledi.

Rusya'nın ithalattaki payı azaldı





En fazla doğalgaz ithalatı, ocak ayında 2 milyar 785 milyon metreküple Rusya’dan gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde, Rusya'dan ithal edilen doğal gazın miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,58 arttı.



Doğalgaz ithalatında Rusya’yı 852 milyon metreküple İran ve 594 milyon metreküple Azerbaycan takip etti. Boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı toplam 4 milyar 232 milyon metreküp olarak gerçekleşti.