Türkiye Obama’ya kilitlendi

Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklar ve günden güne artan kamuoyu ilgisi, Obama’nın Türkiye’ye adımını atmasıyla zirveye ulaştı. Obama, 7 günde 12 bin 534 habere konu edildi.



Obama’nın, seçilen ABD başkanlarının geleneksel olarak ilk ziyaret ettiği Kanada’nın ardından, ikinci ziyaret edeceği ülke olarak Türkiye’yi belirlemesi, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilirken, bu sıcak gelişme dünya ülkelerinin de yakın markajındaydı.



Medya Takip Merkezi’nin (MTM) araştırmasına göre, pazar akşamı Türkiye’ye gelen Amerika’nın ilk siyahi başkanı Obama, bir anda ülkenin en önemli gündem maddesine dönüştü.



1-7 Nisan tarihleri arasında Obama ile ilgili olarak, gazete, dergi ve haber sitelerinde yayınlanan tüm haberleri mercek altına alan MTM’nin araştırmasına göre Obama, 7 günlük süreçte, toplam 12 bin 534 haber ve yazıya konu oldu.



Erdoğan'a yüzde 27.6 fark attı



Türkiye’nin açık arayla en çok konuşulan ismi olan Başbakan Erdoğan’ı bile gölgede bırakan Obama, pek çok TV kanalında canlı yayında ve gazetelerin manşetlerinde yer buldu. Obama, aynı süre içerisinde 9 bin 825 habere konu olan Erdoğan’dan yüzde 27,6 oranında daha fazla ilgi gördü.



367 yazar, 598 defa yazdı



Obama haberlerinin yüzde 20’sini köşe yazıları oluşturdu. 1-7 Nisan tarihleri arasında 367 yazarın köşesine konuk olan ABD Başkanı, toplam 598 köşe yazısında yer buldu.

Obama’ya köşesinde en çok yer veren yazarlar ise şöyle: Halil İbrahim Can (Yeni Asya), İhsan Çaralan (Evrensel) ve Murat Yetkin (Radikal).

