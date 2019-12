-TÜRKİYE NÜKLEER SANTRAL İÇİN JAPONYA İLE GÖRÜŞÜYOR İSTANBUL (A.A) - 24.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin nükleer santral konusunda Japonya ile müzakerelere başladığını belirterek, ''Bir mesafe kaydedeceğimiz kanaatindeyim'' dedi. Yıldız, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen ''World Energy Outlook 2010'' raporunun tanıtıldığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Yıldız, Japonya ile nükleer santral konusunda görüşmelerin yakında başlayacağını ifade eden bir gazetecinin, ''Koreliler ile düşülen durumdan kaçınmak için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''Koreliler ile düşülen bir durum yok. Bunun altını özellikle çizmem lazım ve düzeltmem lazım. Her firmayla, her ülkeyle anlaşacağız diye bir kayıt yok. Türkiye ortaya koyduğu şartlara uygun teklifler alırsa bunu değerlendirir, uygun teklifler almazsa buna 'evet' demek zorunda değil. Türkiye öncelikle ülke çıkarlarını düşünmek zorunda. O yüzden, her müzakere mutlaka evetle sonuçlanacak diye bir kaide yoktur. O zaman adı müzakere olmaktan çıkar. Bunu bir defa düzeltmemiz lazım. Türkiye, her iki ülkenin de iyi niyetle yaklaştığı bir müzakere sürecinde, şu anda Japonya ile bu görüşmelerine başlamıştır. Bir mesafe kaydedeceğimiz kanaatindeyim. Her iki ülke de iyi niyetlice bunu teyit etmek durumunda ve bir sonuç almak durumunda. Ama dediğim gibi bu, 'her ne şartta olursa olsun, ne olursa olsun bu anlaşmayı yapalım' anlamına gelmeyecektir. Ülkemizin çıkarları ön plandadır.''