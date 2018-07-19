Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu Suriyeliler oluşturuyor

İç savaşın başlamasıyla 2011 yılından itibaren ülkelerinden göç eden 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli, Türkiye'ye yerleşti. 210 bin 794'ü 10 kentte kurulu 20 kampta kalan Suriyeliler Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturuyor.

Türkiye'nin güneyindeki komşusu olan Suriye'de 2011 yılında yaşanan iç karışıklıklarla birlikte başlayan çatışmalarla endişelenen siviller ülkelerini terk etmeye başladı. 3 milyon 546 bin 905 Suriyeli,Türkiye'ye sığınan Suriyeliler; AFAD tarafından Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Mardin, Adana, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kurulan 20 çadır ve konteyner kente yerleştirildi. İhtiyaçları karşılanan 210 bin 794 Suriyelinin ihtiyaçları kamu kuruluşları tarafından karşılanırken, kamp dışında kalan 3 milyon 336 bin 111 Suriyeliler ise büyükşehirler ile sınıra yakın kentlerde kendi imkanları ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Sığınmacılar, Türkiye nüfusunun yüzde 4.39'unu oluşturuyor

Suriyeli sığınmacıların varlığı özellikle sınır kentlerinde iyice hissediliyor. 136 bin 319 nüfuslu Kilis'e 130 bin 841 Suriyeli yerleşti. Sınır kentlerinden Hatay nüfusunun yüzde 28, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 23, Gaziantep nüfusunun yüzde 19, Mardin ve Mersin'in nüfusunun ise yüzde 11'ini sığınmacılar oluşturdu.

En az Suriyeli Bayburt'ta

Sayı olarak en fazla Suriyelinin yaşadığı il 563 bin 716 ile İstanbul olurken, 29 sığınmacının bulunduğu Bayburt en az Suriyeliye ev sahipliği yapan kent oldu. Bayburt'un yanı sıra Artvin, Bartın, Gümüşhane, Iğdır ve Tunceli Suriyelilerin en az ilgi gösterdiği kentler oldu ve bu şehirlere yerleşen sığınmacıların sayısı 100'ün altında kaldı.