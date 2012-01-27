-Türkiye nüfusunun yarısı 29,7 yaşından küçük ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Türkiye'nin nüfusu 2011 sonu itibariyle 74 milyon 724 bin 269 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon bin 281 kişi arttı. Nüfusun, 37 milyon 532 bin 954 kişi ile yüzde 50,2’sini erkekler, 37 milyon 191 bin 315 kişi ile yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. 2011 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,35 olarak gerçekleşti. 2011 yılında 81 ilden 56'sının nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 25 ilin nüfusu azaldı. Sonuçlara göre, ülke nüfusunun yüzde 76,8'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. 57 milyon 385 bin 706 kişi il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, 17 milyon 338 bin 563 kişi de belde ve köylerde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 35 ile Ardahan oldu. -Nüfusun yüzde 18,2'si İstanbul'da- Sonuçlara göre, toplam nüfusun yüzde 18,2'si İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı 13 milyon 624 bin 240 kişiye ulaştı. Nüfus açısından İstanbul'u sırasıyla yüzde 6,6'lık oran ve 4 milyon 890 bin 893 kişi ile Ankara, yüzde 5,3'lük oran ve 3 milyon 965 bin 232 kişi ile İzmir, yüzde 3,6'lık oran ve 2 milyon 652 bin 126 kişi ile Bursa, yüzde 2,8'lik oran ve 2 milyon 108 bin 805 kişi ile Adana takip ediyor. Türkiye'de en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise sadece 76 bin 724 oldu. Türkiye'de ortanca (medyan) yaş 29,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,1 iken, kadınlarda 30,3 olarak gerçekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 29,5, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 30,5 oldu. -Nüfusun yüzde 67,4'ü 15 ile 64 yaşları arasında- 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 50 milyon 346 bin 979 kişiye çıkarak, toplam nüfusun yüzde 67,4'ünü oluşturdu. Türkiye nüfusunun, yüzde 25,3'üne karşılık gelen 18 milyon 886 bin 575'i 0-14 yaş grubunda, yüzde 7,3'üne denk gelen 5 milyon 490 bin 715'i de 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunuyor. -Kilometrekareye 97 kişi düşüyor- Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ''bir kilometrekareye düşen kişi sayısı'' Türkiye genelinde 97 kişi oldu. Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 622 kişi arasında değişiyor. İstanbul ilinde bir kilometrekareye 2 bin 622 kişi düşüyor. İstanbul'u sırasıyla 443 kişi ile Kocaeli, 330 kişi ile İzmir, 257 kişi ile Gaziantep ve 254 kişi ile Bursa illeri izliyor. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 52, yüzölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 244 olarak gerçekleşti. İllere göre nüfus ise şöyle gerçekleşti: İl Toplam Adana 2 108 805 Adıyaman 593 931 Afyonkarahisar 698 626 Ağrı 555 479 Amasya 323 079 Ankara 4 890 893 Antalya 2 043 482 Artvin 166 394 Aydın 999 163 Balıkesir 1 154 314 Bilecik 203 849 Bingöl 262 263 Bitlis 336 624 Bolu 276 506 Burdur 250 527 Bursa 2 652 126 Çanakkale 486 445 Çankırı 177 211 Çorum 534 578 Denizli 942 278 Diyarbakır 1 570 943 Edirne 399 316 Elazığ 558 556 Erzincan 215 277 Erzurum 780 847 Eskişehir 781 247 Gaziantep 1 753 596 Giresun 419 498 Gümüşhane 132 374 Hakkari 272 165 Hatay 1 474 223 Isparta 411 245 Mersin 1 667 939 İstanbul 13 624 240 İzmir 3 965 232 Kars 305 755 Kastamonu 359 759 Kayseri 1 255 349 Kırklareli 340 199 Kırşehir 221 015 Kocaeli 1 601 720 Konya 2 038 555 Kütahya 564 264 Malatya 757 930 Manisa 1 340 074 Kahramanmaraş 1 054 210 Mardin 764 033 Muğla 838 324 Muş 414 706 Nevşehir 283 247 Niğde 337 553 Ordu 714 390 Rize 323 012 Sakarya 888 556 Samsun 1 251 729 Siirt 310 468 Sinop 203 027 Sivas 627 056 Tekirdağ 829 873 Tokat 608 299 Trabzon 757 353 Tunceli 85 062 Şanlıurfa 1 716 254 Uşak 339 731 Van 1 022 532 Yozgat 465 696 Zonguldak 612 406 Aksaray 378 823 Bayburt 76 724 Karaman 234 005 Kırıkkale 274 992 Batman 524 499 Şırnak 457 997 Bartın 187 291 Ardahan 107 455 Iğdır 188 857 Yalova 206 535 Karabük 219 728 Kilis 124 452 Osmaniye 485 357 Düzce 342 146