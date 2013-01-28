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Türkiye nüfusu 903 bin kişi arttı

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

28 Ocak 2013 13:26

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 75 627 384 kişi oldu. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2012 yılında, bir önceki yıla göre 903 115 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,2 (37 956 168 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (37 671 216 kişi) olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, 2012 yılında ‰12 olarak gerçekleşti. 2011 yılında ‰13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında ‰12’ye düştü. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı % 77,3 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında %76,8 iken 2012 yılında %77,3 olarak gerçekleşti. İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,7 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun %18,3’ünün ikamet ettiği İstanbul, 13 854 740 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla takip eden iller ; %6,6 ile (4 965 542 kişi) Ankara, %5,3 ile (4 005 459 kişi) İzmir, %3,6 ile (2 688 171 kişi) Bursa ve %2,8 ile (2 125 635 kişi) Adana'dır. Bayburt ili ise 75 797 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.

Ülkemizde 2011 yılında 29,7 olan ortanca yaş, 2012 yılında önceki yıla göre artış göstererek 30,1 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,5 iken, kadınlarda 30,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (37,5), Çanakkale (37,2) ve Balıkesir (37,2) iken en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,5), Şanlıurfa (18,9) ve Ağrı (19,5)’dır

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2011 yılına (%67,4) göre 0,2 puan artarak %67,6 (51 088 202 kişi) olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise %24,9’a (18 857 179 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %7,5’e (5 682 003 kişi) yükseldi.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısıö, Türkiye genelinde 2011 yılına göre 1 kişi artarak 98 kişi oldu. İstanbul kilometrekareye düşen 2 666 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 453 kişi ile Kocaeli, 333 kişi ile İzmir, 264 kişi ile Gaziantep ve 258 kişi ile Bursa illeri takip etti.

Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 250 olarak gerçekleşti.
 

2012 yılında illere göre nüfus şöyle oldu: 

 

     İstanbul  13.854.740      Çanakkale 493.691
     Ankara 4.965.542      Osmaniye 492.135
     İzmir 4.005.459      Şırnak 466.982
     Bursa 2.688.171      Yozgat 453.211
     Adana 2.125.635      Giresun 419.555
     Antalya  2.092.537      Isparta 416.663
     Konya 2.052.281      Muş 413.260
     Gaziantep 1.799.558      Edirne 399.708
     Şanlıurfa 1.762.075      Aksaray 379.915
     Mersin  1.682.848      Kastamonu 359.808
     Kocaeli  1.634.691      Düzce  346.493
     Diyarbakır 1.592.167      Uşak 342.269
     Hatay 1.483.674      Kırklareli 341.218
     Manisa 1.346.162      Niğde  340.270
     Kayseri  1.274.968      Bitlis 337.253
     Samsun 1.251.722      Rize 324.152
     Balıkesir 1.160.731      Amasya 322.283
     Kahramanmaraş  1.063.174      Siirt  310.879
     Van  1.051.975      Kars 304.821
     Aydın 1.006.541      Nevşehir 285.190
     Denizli 950.557      Bolu 281.080
     Sakarya 902.267      Hakkari 279.982
     Tekirdağ  852.321      Kırıkkale 274.727
     Muğla 851.145      Bingöl 262.507
     Eskişehir 789.750      Burdur 254.341
     Erzurum 778.195      Karaman 235.424
     Mardin 773.026      Karabük  225.145
     Malatya  762.366      Kırşehir 221.209
     Trabzon  757.898      Erzincan 217.886
     Ordu 741.371      Yalova  211.799
     Afyonkarahisar 703.948      Bilecik 204.116
     Sivas  623.535      Sinop  201.311
     Tokat  613.990      Iğdır  190.409
     Zonguldak 606.527      Bartın  188.436
     Adıyaman 595.261      Çankırı 184.406
     Kütahya 573.421      Artvin 167.082
     Elazığ 562.703      Gümüşhane 135.216
     Ağrı 552.404      Kilis  124.320
     Batman 534.205      Ardahan  106.643
     Çorum 529.975      Tunceli  86.276
         Bayburt 75.797

 

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