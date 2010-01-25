Türkiye nüfusu 72 milyonu geçti!

T24 - Türkiye nüfusu, 2009 yılı sonu itibarıyla 72 milyon 561 bin 312 oldu. 2008 yılı sonunda nüfus, 71 milyon 517 bin 100 idi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2009 Nüfus Sayımı Sonuçları"nı açıkladı.



Buna göre 2008 yılı itibariyle 71 milyon 517 bin 100 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 44 bin 212 kişilik artışla 2009 sonunda 72 milyon 561 bin 312 kişiye ulaştı.



2009 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşti. 81 ilden 67'sinin nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 14 ilin nüfusu ise azalış gösterdi.



Nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller sırasıyla Çankırı, Bilecik, Isparta, en düşük olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Kars oldu.



Nüfusun dağılımı



Ülke nüfusunun yarısını, 28,8 yaşından küçük kesim oluşturdu.



Nüfusun yüzde 50,3'ü (36 milyon 462 bin 470 kişi) erkekler, yüzde 49,7'si (36 milyon 98 bin 842 kişi) ise kadınlardan meydana geldi.



2009 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşti. 81 ilden 67'sinin nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 14 ilin nüfusu ise azalış gösterdi.



Nüfusun yüzde 75.5'i il ve ilçede



Toplam nüfusun yüzde 75,5'i il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 24,5'i belde ve köylerde ikamet ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 31,9 ile Ardahan olarak belirlendi.



Ülke nüfusunun yüzde 17,8'i İstanbul'da yaşıyor. Buna göre ülkede yaşayan yaklaşık 6 kişiden 1'i İstanbul'da ikamet ediyor.



2008'de 12 milyon 697 bin 164 kişi olan kent nüfusu, 2009'da 12 milyon 915 bin 158 kişiye ulaştı. İstanbul'u 4 milyon 650 bin 802 kişi ile (yüzde 6,4) Ankara, 3 milyon 868 bin 308 kişi ile (yüzde 5,3) İzmir, 2 milyon 550 bin 645 kişi ile (yüzde 3,5) Bursa, 2 milyon 62 bin 226 kişi ile (yüzde 2,8) Adana takip etti.



Türkiye'de en az nüfusa sahip il 74 bin 710 kişi ile Bayburt oldu.



Nüfusun yüzde 67'si çalışma çağında



Türkiye'de, ortanca yaş 28,8 olarak hesaplandı. 2008 yılı için bu rakam, 28,5 olarak belirlenmişti. 2009 yılında ortanca yaş erkeklerde 28,2, kadınlarda 29,3 oldu.



İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1 olarak tespit edildi.



Ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67'sini oluşturdu. Nüfusun yüzde 26'sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7'si 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.



Kilometrekareye 94 kişi düşüyor



Nüfus yoğunluğu olarak kabul edilen "bir kilometre kareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 94 kişi olarak hesaplandı. Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 486 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 486 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla il oldu.



Bu ili sırasıyla 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa izledi. Nüfus yoğunluğu en az il ise 11 kişi ile Tunceli.



Yüz ölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 51, yüz ölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 239 oldu.