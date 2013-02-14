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Ekonomi

Türkiye nüfusu 2023'te 84 milyon olacak

Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olmasının beklendiği açıklandı

14 Şubat 2013 12:33

TÜİK, ülke nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olmasının beklendiğini açıkladı. TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu, dünya ülkeleri arasında 2050 yılında 20. sıraya, 2075 yılında ise 24. sıraya düşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, bir otelde yaptığı basın toplantısında ''Turizm İstatistiklerinde Güncelleme'' ve ''Nüfus Projeksiyonları'' konularını ele aldı.

Toplantıda, ülke nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin 88 kişi olmasının beklendiği açıklandı.

TÜİK'in ''Nüfus Projeksiyonları, 2013-2075'' araştırmasına göre ise, Türkiye nüfusu, dünya ülkeleri arasında 2050 yılında 20. sıraya, 2075 yılında 24. sıraya düşecek.

2023 yılında Türkiye nüfusunun yarısı 34 yaşın üzerinde olacak.

TÜİK, daha önce 2012 yılında 23 milyar 440 milyon dolar olarak açıklanan turizm gelirini de 29 milyar 351 milyon dolar olarak revize etti. Daha önce 2012 yılı için 4 milyar 51 milyon dolar olarak  açıklanan turizm gideri ise, 4 milyar 593 milyon dolar olarak revize edildi.

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