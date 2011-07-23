-TÜRKİYE NORVEÇ'TEKİ SALDIRILARI KINADI ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Türkiye, Norveç'te meydana gelen saldırıları kınayarak, bu tür terör eylemleriyle uluslararası camianın dayanışma içinde mücadele etmesi gerektiğine inandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Oslo'da Başbakanlık ve diğer bazı hükümet binalarının bulunduğu bölgede meydana gelen şiddetli patlamalar ve kısa bir süre sonra Ütoya adasında İşçi Partisi'nin Gençlik Kampı'nda gençlere yönelik vuku bulan silahlı saldırının esefle kınandığı bildirildi. Türk hükümeti ve milletini derin bir üzüntüye sevk eden bu olaylarda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye, masum insanların hayatına kasteden bu tür terör eylemleriyle uluslararası camianın dayanışma içinde mücadele etmesi gerektiğine inanmaktadır. Her zaman barış ve dostluğun yanında olan Norveç halkı ve Norveç hükümetinin bu zor günlerinde yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." -SWAT TİMİNİN ADAYA ULAŞMASI YARIM SAAT SÜRDÜ Norveç'te tarihin en kanlı silahlı saldırılarından birini düzenleyen zanlının, başkent Oslo yakınlarındaki gençlik kampında ilk ateşi açmasından sonra bir SWAT timinin adaya varışının yaklaşık 30 dakika sürdüğü bildirildi. Polis yetkilisi Johan Fredrisken, açtığı rastgele ateşle 84 kişiyi vurarak öldüren saldırganın, SWAT timleri adaya gelinceye kadar 30 dakika zamanının olduğunu kaydetti. Oslo'da dün ilk önce hükümet binalarının olduğu bölgede düzenlenen, 7 kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından bir SWAT timinin hazır tutulduğunu belirten Fredrisken, ilk ateşin açılmasından sonra timin adaya ulaşmasının ne kadar sürdüğünün sorulması üzerine, "Yaklaşık 30 dakika" dedi. Bu arada, iki saldırıdan sorumlu tutulan, Oslo'da bombayı yerleştirdikten sonra katliamı düzenlemek için İşçi Partisi'nin gençlik kampının yapıldığı adaya gittiği düşünülen zanlıyla ilgili resmi ya da resmi olmayan çeşitli bilgiler gelmeye devam ediyor. Şüphelinin, sosyal paylaşım sitesi facebook'taki sayfasındaki profiline, "muhafazakar, Hristiyan ve bekar olduğunu", ayrıca av ve "World of Warcraft" ve "Modern Warfare 2" gibi savaş oyunlarıyla ilgilendiğini yazdığı belirtildi. Polis yetkilisi Roger Andresen da basına yaptığı açıklamada, aşırı sağ görüşlü, Norveçli 32 yaşındaki şüpheliyi iki saldırıdan da sorumlu tutmak için kanıtların bulunduğunu belirtmişti. Şüphelinin polisle işbirliği yaptığını söyleyen Andresen, bu kişinin Hristiyan kökten dinci görüşlü internet sitelerinde yorumlar yaptığını söylemiş ancak bu sitelerin hangileri olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermemişti.