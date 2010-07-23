-TÜRKİYE NİZAMETTİN TOĞUÇ'U İSTEDİ ROMA (A.A) - 23.07.2010 - Türkiye, Avrupa'da terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Nizamettin Toğuç'la ilgili iade talebini bugün İtalya Adalet Bakanlığı'na yazılı olarak iletti. İtalya Adalet Bakanlığı'na bugün ulaştırılan yazıda, kırmızı bültenle aranan Toğuç ile ilgili iade dosyasının tamamlanması için halen Padova Cezaevi'nde tutulan Toğuç hakkındaki ihtiyati tutukluluk kararının 40 gün devam etmesi de talep edildi. Bu talebin mahkemece kabulü durumunda, 5 gün önce İtalya'da tatildeyken Padova yakınlarında yakalanan Toğuç'un ihtiyati tutukluluk hali 27 Ağustosa kadar uzayacak. 58 yaşındaki Toğuç'un İtalyan avukatları, bugün Venedik İstinaf Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada müvekkillerinin salıverilmesi gerektiğini veya en azından "kaçma olasılığı bulunmadığı için" Türkiye'nin iade talebinin değerlendirilmesi açısından, cezaevinde tutuklu olarak bekletilmesine ihtiyaç bulunmadığını savunacaklar. Avukat Mario Antonio Angelelli ve daha önce terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın da avukatlığını üstlenmiş olan Arturo Salerni, Hollanda vatandaşı Toğuç'un Türkiye'ye olası iadesiyle ilgili Venedik İstinaf Mahkemesi'ne olumsuz görüş belirterek itiraz edeceklerini duyurdu.