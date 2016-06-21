'Türkiye nitelikli Suriyelileri göndermiyor' iddiası



Alman haber ajansı dpa, Alman İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberde Ankara'nın, AB ile varılan mutabakat uyarınca Avrupa ülkelerine gönderilecek bazı Suriyelilere, Almanya vizeleri olduğu halde ülkeden çıkış izni vermediğini bildirdi. Yetkililerin, Avrupa’ya gönderilecek mültecilerin listesini kendilerinin hazırlamış olmalarına rağmen, geride bırakılan haftalarda 52 yüksek nitelikli Suriyelinin Türkiye'den çıkış izni alamadığı belirtildi.

Söz konusu mültecilerin, 18 Mart'ta AB ile varılan mutabakat kapsamında gerekli kriterleri yerine getirdiği bildiriliyor. Yasadışı yollarla Avrupa'dan Türkiye'ye gönderilecek her bir Suriyeli karşılığında, Türkiye'den de Avrupa'ya yasal yollardan bir Suriyeli gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Şimdiye kadar bu yolla Almanya’ya 292 Suriyeli mülteci kabul edildi.

Türkiye’den çıkış vizesi alamayan 52 Suriyeli mültecinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Alman makamlarınca gerekli incelemelerinin tamamlanmış olduğu ve Alman vizesi verildiği belirtildi.

İşlemleri tamamlanan Suriyeli mültecilerin, Almanya uçuşlarının da ayarlandığı ancak buna rağmen ülkeden çıkış izni verilmediği belirtiliyor. Dpa haber ajansı, Almanya İçişleri Bakanlığı’nın mültecilere herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardığına yer veriyor.

'Meslek sahibi mültecilere çıkış yok'

Der Spiegel dergisi de bir ay önce Türkiye'nin, doktor, mühendis gibi meslek sahibi Suriyelilerin vizeleri olduğu halde ülkeden çıkışlarını engellediği haberine yer vermişti. Haberin ardından BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türk hükümetine yüksek öğrenim görmüş meslek sahibi mültecilerin Avrupa'ya gidişini engellememe çağrısı yapmıştı. Ankara'nın mültecilerin ülkeden çıkışlarına son dakika engel çıkardığı ancak Avrupa'ya gönderilecek mültecilerin Türk hükümeti tarafından belirlendiği ve AB'nin hazırlanan listede bir etkisi olmadığı belirtildi.

Ankara'nın hazırladığı liste daha sonra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne sunuluyor. Gerekli incelemeler sonrasında, mültecilerin hangi Avrupa ülkesine gönderileceği BM tarafından belirleniyor. Bir inceleme de vize verecek ülke tarafından yapılıyor. Yasal evrak ve güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra mültecilerin uçak biletleri alınıyor.

Türk yetkililerden cevap yok

Alman haber ajansı dpa, Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ilişkin yönelttiği sorunun cevapsız kaldığını bildirdi. Aynı konuya dair AB’den yetkililerin geçen hafta Ankara'da Türk yetkililerle görüştüğü bildirildi. Dpa'ya konuşan AB diplomatları, Ankara'nın yüksek nitelikli mültecilere çıkış izni vermediğini kabul ettiğini ve mültecilerin meslekleriyle ilgili bildirimin vize başvurusunun başında değil son etabında yapıldığını kaydettiğini belirtiyor.

Türk yetkililerin AB'li yetkililere mültecilere çıkış izni verilmemesine gerekçe olarak, Türk toplumunda sadece meslek sahibi mültecilerin Avrupa’ya gönderildiği izlenimi yaratmamak olduğu gösterildi.

Suriyeli mültecilere çalışma izni konusunda yapılan yasal düzenlemeler sonrasında Türk hükümetinin verielrine göre geçen aydan bu yana 10 bin 300 çalışma izni verildi.