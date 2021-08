Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada hakkında tutuklama kararı bulunan ve geçtiğimiz hafta ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın yargı süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Büyükelçi Ceyhun, 5 Temmuz'a kadar tutukluluk kararı bulunan Korkmaz’la ilgili Türkiye’nin yapılması gereken her şeyi yaptığını belirterek, “Şu an ABD makamlarının uluslararası tutuklama emri, Türkiye'nin de kırmızı bülteni söz konusu. Avusturya polisinin gözaltına aldığında bu ikisi yazılı durumdaydı. Avukatları da Viyana'dalar. Bana sorarsanız 5 Temmuz gününü beklemek gerekiyor. Bunun haricinda yapılacak her açıklama kahve falı gibi olacak” dedi.

Haber Global'e konuşan Büyükelçi Ceyhun, dosyanın içeriği konusunda bilgi vermesinin doğru olmayacağını belirterek “ Hakim ve şeyi dikkate almak zorunda. Kendisi yakalanır yakalanmaz bizi haberdar etti avukatı aracılığıyla. Peşinden de mahkemede hakim nezdinde de iade edilmesi talebini dile getirdi. Bunlar ciddiye alınmak zorunda. ABD'deki hapishane koşulları ve Türkiye'deki hapishane koşulları gibi konular da önemli rol oynayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - ABD’nin iadesini istediği, Avusturya’da gözaltında bulunan Sezgin Baran Korkmaz: Yeni Reza Zarrab olmayacağım

TIKLAYIN - Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı: Otele giriş ve kayıt yaptırdıktan sonra yakalandı

TIKLAYIN - A'dan Z'ye "Sezgin Baran Korkmaz" olayı