Türkiye'nin Ukrayna'ya askeri ihracat 30 kat arttı

Rusya'nın işgale başlamasından önce Türkiye'nin Ukrayna'ya geçen yılın 30 katı savunma malzemesi sattığı ortaya çıktı.

Reuters haber ajansının Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne dayandırdığı haberine göre Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Ukrayna’ya 59 milyon 100 bin dolarlık ürün ihraç etti. 2021’in ilk çeyreğinde ise Türkiye’nin Ukrayna’ya ihraç ettiği ürünlerin değeri 1 milyon 900 bin dolardı.

Ukrayna’ya ihraç edilen ekipmanın neler olduğu ise belirtilmedi.

Ankara’nın yılın ilk çeyreğinde toplam savunma ihracatı geçen yıla göre yüzde 48,6 arttı

Ukrayna, geçmiş yıllarda Türkiye’den 20’den fazla Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı aldı ve 27 Ocak’ta 16’sı için daha verdiği siparişi Mart ayının başında teslim aldı.

Ankara ve Kiev arasındaki savunma işbirliği ilişkisi uzun süredir devam ediyor.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya ile Karadeniz’de deniz sınırını paylaşıyor. Her iki ülkeyle de iyi ilişkiler içindeki Türkiye, Ukrayna savaşının sonlandırılması için arabuluculuk için de devrede.

Türkiye, Ukrayna’ya insansız hava aracı sağlarken Moskova’ya yaptırım uygulamaktan kaçındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sık sık Rusya’nın Ukrayna işgalini eleştirdi ancak Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le diyalog kanalının açık kalması konusundaki isteğini de dile getirdi.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalde Ukrayna halkının dörtte birinin yerlerinden olmasına neden oldu ancak tek bir büyük kenti bile ele geçiremedi. Moskova işgali ‘‘özel askeri operasyon’’ olarak değerlendiriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne göre Ankara’nın yılın ilk çeyreğinde toplam savunma ihracatı geçen yıla göre yüzde 48,6 arttı.

Türkiye 2021’de 3 milyar 224 milyon dolar savunma ürünü ihraç etmişti. Bu da 2020’ye göre yüzde 41,5 artışa işaret ediyor.