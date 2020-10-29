Türkiye’nin toplam döviz pozisyon açığı 213 milyar dolar olarak hesaplandı. Para ve Finans’ın Twitter’da paylaştığı verilere göre reel sektör, hanehalkı, merkezi yönetim ve bankacılık kesiminin toplam döviz pozisyon açığı 213.3 milyar dolara yükseldi.

Reel sektörün döviz pozisyon açığı 162.2 milyar dolar, bankacılık sektörünün açığı 0.5 milyar dolar, merkezi yönetimin döviz ve altın borcu 133.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dış varlık-döviz yükümlülüğü ise Swap (para takası) ile borç alınanlar dahil 52.9 milyar dolar oldu.