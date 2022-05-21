Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi, Ankara'nın İsveç'ten Kürt milletvekilinin iadesini istediği iddiasını yalanladı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Türkiye'nin, NATO üyeliğine olumsuz yaklaştığı İsveç'in önde gelen gazetelerinden Afton Bladet’te Türkiye’nin Kürt İsveç Milletvekili Aminah Kakabaveh’in iadesini isteyeceği yönünde Türk Büyükelçisine atfen bir haber çıktığını ancak doğru olmadığını yazdı.

Yetkin, "Gerçi gazete daha sonra bir yanlış anlaşılma olabileceğini dijital ortamda paylaştı ama ne gam? Türkiye’de pek çok 'muhalif kesim' bu haberin üzerine atladı. İşte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümeti, İsveçli bir milletvekilinin dahi sırf Kürt olduğu için üstelik İranlı kökenli olduğu halde iadesini sağlayıp yargılamak istiyordu" dedi.

Adı haberde geçen Türkiye’nin Stokholm Büyükelçisi Emre Yunt ile görüştüğünü aktaran Yetkin, “Söz konusu değil, tam tersi” yanıtını aldığını söyledi.

Yetkin, "Evet, gazeteci böyle bir soru sormuş kendisi de bunun 'söz konusu olmadığını, şahsın İsveç vatandaşı ve İsveç parlamentosunun üyesi' olduğunu, ayrıca bu tür işlemlerin karmaşık adli süreçler gerektireceğini' söylemişti. Büyükelçi Yunt, 'Yoksa biz bu milletvekilinin Türkiye aleyhine ve PKK-YPG için çalıştığını biliyoruz, ama böyle bir talebimiz söz konusu olmadı' dedi. Ayrıca kendisi milletvekilinin ismini ağzına almamıştı, soru soran anmıştı. Büyükelçiye bir telefonla ulaşmak mümkündü" diyerek, önü arkası belli olmayan, “olsa olsa” haberlerinin bilgi kirliliğini artırdığına dikkat çekti.

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