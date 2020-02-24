Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da Koronavirüs görüldü

Irak'ta, ilk yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü.

Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, Necef kentinde dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde yeni tip coronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.

Irak, İran’den geçişleri askıya almış ardından bunu 15 gün uzattığını duyrmuştu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Covid-19 vakalarına ilişkin parlamantoya sunduğu raporda, Covid-19 nedeniyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47'ye yükseldiğini bildirmişti.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden dönen üç kişide yeni tip coronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Meşhed kentinden dönen 3 kişide coronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Daha önce Bahreyn’de İran’dan gelen bir kişide coronavirüs tespit edilmişti.

Çin'de ortaya çıkan yeni coronavirüs 29 ülkeye yayıldı.

Çin'de yeni tip coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi.