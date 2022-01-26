Türkiye'nin Rusya'dan tarımsal ürün ithalatı yüzde 38 arttı

Tarımsal İhracat Kurumu Agroexport, Türkiye'nin 2021 yılında Rusya'dan ithal ettiği tarım ürünlerinin yüzde 38 artışla 4.3 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece Türkiye, Çin’i geçip Rusya'dan tarım ürünleri ihracatında ilk sıraya yükseldi.

Rusya'dan 6.7 milyon ton buğday ithalatına 1.8 milyar dolar, 913 bin ton ayçiçek yağına 1.1 milyar dolar, 1.2 milyon ton yemlik arpa ithaline 309 milyon dolar, 1.1 milyon ton hayvan yemi ithalatına 235 milyon dolar ve 1.1 milyon ton mısır ithalatına 235 milyon dolar ödendi.

Rusya'nın tarımsal ihracatının yüzde 12'sini Türkiye alıyor

Sözcü'den Başka Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda Rusya'dan alınan tarım ürünleri analiz edildi ve şu bilgiler verildi:

“Türkiye, Rusya'nın tarımsal ihracatında tek başına yüzde 12 payla birinci durumda. Hayvan yemi olarak kullanılan ve şeker pancarından üretilen küspe, en büyük ithal kalemleri arasında. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ve pancar ekim alanlarının sınırlanmasının kime yaradığı bu şekilde ortaya çıkıyor.”

Dış ticaret açığı gittikçe büyüyor

Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 57.9 artışla 20 milyar 438 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiği görülürken, aynı dönemde Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ise yüzde 32.5 artışla 5 milyar 254 milyon dolar oldu. Ayrıca 2021 bütçesinde üreticiye ayrılan destek ise 22 milyar TL oldu. Rus üreticisine yerli üreticiye ayrılan desteğin yaklaşık 3 katı ödendi.