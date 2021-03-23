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Ekonomi

Türkiye'nin risk priminde artış sürüyor; iki günde 180 baz puan yükseldi

23 Mart 2021 17:20

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