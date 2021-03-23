Türkiye'nin risk priminde artış sürüyor; iki günde 180 baz puan yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinde yaşanan değişiklik sonrasında haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydeden 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS), ikinci işlem gününde de artış gösterdi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Türkiye'nin kredi risk primindeki yükseliş ivmesi haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. CDS, 49 baz puan artışla 487 baz puan seviyesine kadar yükseldi.

TCMB başkanlığında yaşanan görev değişiminin ardından haftanın ilk işlem gününde risk primi 130 baz puanın üzerinde artış kaydetmiş ve Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

Risk priminde iki günlük fiyatlamaya bakıldığında 180 baz puanlık bir artış olduğu görüldü.