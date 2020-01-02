Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada, "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.