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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan ön sipariş açıklaması

'Yerli otomobil'i ilk deneyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu

02 Ocak 2020 13:48

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) yapılan açıklamada, "Ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TOGG'un resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" denildi.

Paylaşımda, "Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz." 

 

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