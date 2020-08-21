Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 341,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın yurt dışı varlıkları haziran ayında 227,3 milyar dolar olurken yurt dışı yükümlülükler 568,9 milyar dolara çıktı. Böylece net uluslararası yatırım pozisyonu açığı bir önceki aya göre büyüyerek 341,5 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası 2020 haziran sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı net uluslararası yatırım poziyonu (UYP) olarak tanımlanıyor.

Buna göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,3 oranında azalarak 227,3 milyar dolar seviyesine geldi. Buna karşın yükümlülükleri yüzde 4,7 oranında azalışla 568,9 milyar dolar oldu. Böylece haziran sonu itibarıyla Türkiye'nin net yatırım pozisyonu 341,5 milyar dolar açık verdi.

Veriler 2019 yıl sonuna göre düşüş gösterse de aylık bazda artış yaşandı. Net UYP, 2019 sonunda eksi 343,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Merkez Bankası’nın açıkladığı verilerden dikkat çeken kısımlar şöyle:

- Haziran sonunda rezerv varlıklar yüzde yüzde 18,3 azalışla 86,3 milyar dolar olurken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 düşüşle 87,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 162,6 milyar dolar oldu.

- Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 10,6 azalışla 31,1 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 15,3 artışla 15,7 milyar dolar oldu.

- Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 6 azalarak 63,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3,6 gerileyerek 93,3 milyar dolara indi.

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