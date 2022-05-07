Türkiye'nin merkezi ve yerel yönetim çekişmesi Bloomberg'de: "İstanbul, Erdoğan'la soğuk savaşın kurbanı"

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Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Bloomberg'de yayımlanan analizde İstanbul belediyesi ve hükümet arasında bir çekişme olduğu, bunun İstanbul'da yaşayan 16 milyon kişinin hayatını etkilediği belirtildi.

“Türkiye'nin En Büyük Kenti, Erdoğan'la Soğuk Savaşın Kurbanı Oldu” başlıklı ve Jennifer Hattam imzalı analizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki çekişmeye bir örnek olarak Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' sergisi gösterildi. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor" projesi ile meydana kurduğu "Kavuşma Durağı"nın 2020'de kaldırılmasına karar vermişti.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç, analiz için yaptığı değerlendirmede, "Merkezi hükümet ile siyasi muhalefet tarafından yönetilen yerel belediyeler arasında bir soğuk savaş var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Bloomberg'e yaptığı açıklamada birçok projelerinin hükümet tarafından engellendiğini söyledi. Bu projeler arasında metro sisteminin büyütülmesi ve yeni taksi plakaları da olduğunu belirten Ongun, "Bunu şehri yönetemediğimizi söyleyebilmek için yapıyorlar" dedi.

Hattam, çekişmenin özünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı için rakip olarak görülmesi olduğunu belirtti.

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Fuat Keyman, "Türkiye'ninki gibi çatışmacı bir siyasi kültürde olay bir işi kimin daha iyi yapacağı veya kimin halka daha iyi hizmet edeceği değildir. Olay rakibinizin işlerin yürümesini sağlamak için gerekli araçları olmamasını sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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