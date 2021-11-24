Türkiye'nin kredi risk primi 1 yılın zirvesinde

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün Türk Lirası’ndaki sert değer kaybının ardından 489 baz puana kadar çıkarak son 1 yılın zirvesini gördü.
Türkiye’nin risk priminde en son bu seviye 2020 Kasım ayındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Başkanlığı değişikliğinden önce görülmüştü.
Geçtiğimiz yıl, Kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na ise Naci Ağbal'ın atanmasıyla Türkiye'nin risk primi 1,5 ay içerisinde 566 baz puan seviyesinden 306 baz puana kadar gerilemişti.
|
CDS Nedir?
CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.