Türkiye'nin kredi risk primi 1 yılın zirvesinde

CDS Nedir? CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır. Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.