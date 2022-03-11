Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği boşaltılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınmasına karar verildi.

"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı da tahliye edildi.

Çernivtsi şehri, Batı Ukrayna'da Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunuyor.