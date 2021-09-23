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Dünya

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, Taliban hükûmetinin Dışişleri Bakanı Vekili'yle görüştü

“Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki ile bir tanışma toplantısı yaptık"

23 Eylül 2021 11:37

T24 Dış Haberler

Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afganistan’da Taliban’ın duyurduğu hükûmetin Dışişleri Bakanı Vekili, Emirhan Muttaki ile görüştü.

Twitter hesabından, Muttaki ile bir fotoğrafını paylaşan Büyükelçi Erginay, şunları yazdı:

“Dışişleri Bakanı Vekili Muttaki ile bir tanışma toplantısı yaptık. Türkiye’nin Afgan halkına devam eden desteği ve tarihi bağlarımız/ilişkilerimiz üzerine inşa edeceğimize dair güvence verdim. Eğitim, sağlık, kalkınma gibi konularda görüşlerimizi paylaştık. Sıcak misafirperverliği için teşekkür ediyorum”

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki olmuştu. 

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