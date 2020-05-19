Türkiye'nin ilk 'yerli ve milli' balonu 19 Mayıs için Kapadokya'da havalandı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretilen yerli ve milli ilk sıcak hava balonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya semalarına havalandı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla mart ayından beri balon turu gerçekleştirilemeyen bölgede, yerli sıcak hava balonu alınan özel izinle uçuş yaptı.

Gün doğumunda Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'ne getirilen yerli balon, ekiplerce uçuş için hazırlandı.

Yerli sıcak hava balonu üreten şirketin yönetim kurulu başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kubbe kısmında "İstikbal göklerdedir" yazılı sıcak hava balonuyla 19 Mayıs'ta uçmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Balon, yaklaşık 40 dakika boyunca Kapadokya semalarında süzüldü.