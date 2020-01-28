Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubayları

Türkiye'nin ilk kadın jandarma komando astsubay adayları, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda aldıkları eğitimle göreve hazırlanıyor.

Kondisyon ve dayanıklılığın arttırılmasına yönelik olarak eğitimler de alan kadın Jandarma Komando Astsubay kursiyerler, eğitimin sonuna gelindiğinde tam teçhizatla İzmir’den Uşak’a kadar koşmuş, Uşak’tan Trabzon’a kadar ise yürümüş oluyorlar.



Kurs süresi boyunca komando harekatı, terörle mücadele harekatı, patlayıcı madde, temel savaş, hayatı idame ve her türlü silahla atış eğitimleri alan kadın komandolar, hayatı idame tatbikatında 3 gün boyunca açlık, zorlu arazi ve iklim şartlarında görevlerini yerine getiriyor. (İHA)