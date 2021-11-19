Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi açılıyor

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM), Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılacağı törenle yarın Erzurum'da hizmete açılacak. Merkezlerin, ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart’ta imzalanan, Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair iş birliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez, tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi.

ÇAM projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Merkezde parklar, bahçeler, oyun alanları yer alıyor. Merkezde Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor.