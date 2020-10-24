"Türkiye'nin Hollanda'dan alacağı 1.5 milyon doz grip aşısı bürokrasinin uzaması nedeniyle İran'a satıldı"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği’nin girişimiyle Hollanda’dan getirilecek 1.5 milyon doz grip aşısının bürokratik yazışmaların uzaması nedeniyle İran'a satıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bürokrasiye yapılan ilk bilgilendirmeden bir ay sonra bu aşılar Hollandalı firma tarafından İran’a teslim edilmiştir. Şimdi bu gecikme nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yerine İranlılar aşılanıyor. Rejime kasteden anayasa değişikliğine gidilen süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan bu Saray rejiminin çok hızlı karar vereceği, çok esnek olduğu ifade ediliyordu. Ancak bu rejim yüzünden 1.5 milyon vatandaşımız grip aşısından mahrum kaldı” dedi.