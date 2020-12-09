Türkiye'nin hafta sonu yasaklarından muaf olan turistler, New York Times'a konuştu: VIP gibi hissettiriyor ve güvenli

New York Times gazetesi, Türkiye'de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında turistler için pek çok aktivitenin serbest olduğunu haberleştirdi. "İstanbul kapanıyor; ancak turistseniz açık" başlıklı haber, sokağa çıkma kısıtlaması süresince İstanbul'da gezebilen turistlere yer verdi. Haber için konuşan turistlerden biri "Şehrin size kaldığını görmek güzel. VIP gibi hissettiriyor ve güvenli" dedi.

New York Times'da yayımlanan haber, İstanbul'da sokağa çıkma yasağı süresince serbest bir şekilde dolaşabilen turistleri gündeme aldı. İstanbul'da Topkapı Sarayı gibi pek çok kültürel alanın hafta sonu boyunca turistler için açık olduğu, Sultanahmet'te bazı restoranların kapalı bölümlerinde yemek yiyebilen turistler olduğu aktarıldı. Otellerin de turistlere açık ve kapalı restoranlarda hizmet verdiği belirtildi.

İstanbul'da gezen turistlerin de görüşlerinin aktarıldığı haberde, Britanyalı müzisyen Erin Lockhart, seyahat sonrası karantina uygulaması olmadığı ve doğrudan uçuşların bulunduğu az sayıda kentten biri olduğu için İstanbul'u tercih ettiğini söyledi ve ekledi: “Bu günlerde seyahat ettiğiniz için neredeyse cezalandırılmanız bekleniyor ama burada dünyanın en güzel ve en büyüleyici kentlerinden birine erişebiliyoruz.”

53 yaşındaki İspanyol turist Ana Nicolas'ın da şu sözlerine yer verildi: “Hayat bir yıl daha evde kalmak için çok kısa.” İspanya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı hatırlatılan habere Nicolas'ın şu sözleriyle devam edildi: “Çok uzun süre kafese kapatılmış hayvanlar gibi hissettik ve kaçıp farklı bir kültüre sahip yeni bir yer görmek istedik.”

Haber için konuşan turistlerden biri ise "Şehrin size kaldığını görmek güzel. Bütün müzeleri kalabalıklar olmadan görebiliyoruz. VIP gibi hissediyorsunuz ve güvenli" dedi.

"En çok turist Rusya ve Orta Doğu'dan"

Haberde, Koronavirüs döneminde Türkiye'ye en çok turistin Rusya ve Orta Doğu'dan geldiği ifade edildi. Ancak kalabalıklar içinde ABD ve Avrupa'dan gelenlerin de olduğu belirtildi. Türkiye'nin geçen sene 45 milyon olan turist sayısının bu yıl 15 milyona, turizm gelirlerinin de 35 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilediği aktarıldı.

Koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Avrupa ülkelerinde kısıtlamalardan turistlerin de sorumlu olduğu, bu nedenle normalde turistlerle dolan sokakların boş olduğu hatırlatıldı.

"Turistlerin test olmadan kabul edilmesi durumu kötüleştiriyor"

Haber için görüşlerini aktaran garson olarak çalışırken yeni kapanma önlemleriyle işini kaybeden 26 yaşındaki Tülin Polat ise “Turistlerin ülkemi ziyaret etmesi güzel ama hastaneler doluyken ve insanlar ölüyorken macera için uygun zaman değil. Turistlerin test olmadan ülkeye kabul edilmesi, durumu daha da kötüleştiriyor” sözleriyle durumu eleştirdi. Polat, “Bize evde kalmamız söyleniyor ancak turistlere dışarı çıkıp kenti keşfedin diyoruz. Aslında onlara virüsü yaymaları için yeşil ışık yakıyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde cuma günü saat 21.00'den, pazartesi sabah saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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