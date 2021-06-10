Türkiye’nin GSM sistem üreticisi ULAK halka açılacak

Savunma Sanayii Başkanlığının yatırım şirketi SSTEK tarafından kurulan ve ASELSAN ile HAVELSAN’ın iştiraki bulunan, 4,5G baz istasyonları üretiminin ardından 5G teknolojisi geliştirmede son aşamada bulunan ULAK şirketinin halka arz edileceği açıklandı.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında düzenlenen panelde konuşan ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi, ULAK’ın Türkiye dışından da ilgi görmeye başladığını açıkladı. Şirkete değer katacak bazı projelerin tamamlanmasıyla halka arzı yapacaklarını söyleyen Celal Sami Tüfekçi, ULAK’ın haberleşme teknolojilerinde dünya pazarından pay almak isteyen bir şirket olduğunu söyledi. Sadece 5G alanında onlarca milyar dolarlık bir küresel pazar olduğunu belirten Celal Sami Tüfekçi, savunma sanayiinin sivil alana da yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

ULAK için halka arz hazırlığı yaptıklarını bildiren Celal Sami Tüfekçi şu bilgiyi verdi:

“ULAK teknoloji, bilişim, haberleşme alanında Türkiye’nin yeni devi olmaya aday. ULAK şirketimizin ortaklığı, SSTEK tarafından kuruldu, ASELSAN ve HAVELSAN’a burada ilgili elektronik haberleşme, yazılım teknolojileri olması nedeniyle pay verdik. ULAK’ın daha öte vizyonu, tamamen sivil, serbest piyasada işlem gören bir şirket haline gelmek. Kısa vadede sizler de şahit olacaksınız, ULAK’ı biz özel sektöre, özel piyasaya arzedeceğiz SPK koordinasyonunda halka arz edeceğiz. Bu çok önemli bir girişim. En kısa zamanda, bir takım projelerimiz var onları da netleştirmeden adım atmak istemiyoruz, onları da hallettiğimizde değer-assestment açısından daha önemli bir noktaya geleceğiz. Yurt dışında faaliyet göstermek istiyoruz. Azerbaycan, Arnavutluk, Balkanlar, Kırbıs’ta ve Asya’daki bazı ülkelerden talepler var, faaliyet gösteriyoruz.”