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Spor

Türkiye'nin FIFA dünya sıralamasındaki düşüşü sürüyor

Brezilya, Belçika'yı geçerek zirveye yerleşti

31 Mart 2022 16:44

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 43'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan mart ayı dünya sıralamasına göre Brezilya, 2018'den bu yana birincilikte bulunan Belçika'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Şubat ayında 39. sıradaki Türkiye, martta 4 basamak düştü.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Haziran'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1-Brezilya 

2-Belçika  

3-Fransa   

4-Arjantin

5-İngiltere               

6-İtalya     

7-İspanya   

8-Portekiz               

9-Meksika               

10-Hollanda              

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