Türkiye'nin et tüketimi gelişmiş ülkelerin yarısı kadar

Kişi başına milli gelirin geçen yıl 9 bin 127 dolara inmesi et tüketimine de yansıdı. Kişi başına et tüketimi 27 AB ülkesinde ortalama 69.8 kilo olurken, Türkiye'de ise sadece 32.4 kilogramda kaldı.

Türkiye'de kişi başına milli gelirin 9 bin 127 dolara düşmesi et tüketimine de yansıdı. Nüfus artmasına rağmen son 3 yıldır kişi başına et tüketimi yerinde sayıyor.



2017 yılında 32.3 kilo olan kişi başına et tüketimi 2018'de 32.1, 2019'da ise 32.4 kilo olarak gerçekleşti. Hem alım gücünün azalması hem de enflasyonun üzerindeki zamlar nedeniyle tüketimin artmaması, fiyatları düşürmek için son yıllarda sık sık başvurulan et ve büyükbaş hayvan ithalatının da azalmasına yol açtı.

Sözcü'nün haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre son 3 yıldır Türkiye'de kişi başı et tüketiminin sabit kaldığına dikkati çekerek, "Halk düşen alım gücü nedeniyle et tüketemez hale geldi" dedi.

"Et tüketiminde AB standardı hedef olmalı"

Türkiye'de et tüketiminin gelişmiş ülkeler ve OECD ülkelerinin çok altında olduğuna dikkat çeken Orhan Sarıbal, şunları söyledi: "Kişi başına et tüketimi 27 AB ülkesinde ortalama 69.8 kilo, OECD ülkelerinde 70.1 kilo ve dünya ortalaması 34.4 kilo iken ülkemizde ise 32.4 kilogramda kaldı. İnsanlarımız Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin yarısından bile az et tüketiyor.



Et tüketimi konusunda AB standardı temel hedef olmalı. Ancak AKP'nin uyguladığı tarım ve gıda politikaları ile bunu yakalamak mümkün değil."

Et fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, son 2 yılda dana eti fiyatlarına yüzde 17, tavuk etine yüzde 40, koyun etine ise yüzde 33 zam geldi.



Marketlerde en düşük yemeklik dana eti ve kıymasının kilosu 40 liraya satılıyor. Daha az yağlı kuşbaşı dana etinin kilosu 51.95 lira iken, şişlik dana etinin fiyatı 68 liraya, antrikot ise 86 liraya, bonfile ise 105 liraya kadar çıkıyor.



Kuzu etinin kilosunu ise en ucuz saç kavurmalık olarak 55, en pahalı kemiksiz külbastı olarak 93 liraya almak mümkün. En ucuz et olarak kabul edilen bütün tavuğun kilosu ise 10-11 liraya satılıyor.