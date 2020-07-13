Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine TÜPRAŞ yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500’e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.

“İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2019 araştırması sonuçları açıklandı. İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırmasına göre, Tüpraş, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford Otomotiv 37,1 milyar lirayla ikinci, Toyota Otomotiv 25,9 milyar lirayla üçüncü oldu. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş olurken onu Ford Otosan takip etti. Listede ilk dört şirket ise değişmedi. Tüpraş ve Ford’u Oyak Renault, Star Rafineri, Arçelik ve Tofaş izledi. İlk 10’da dört otomotiv şirketi yer aldı.

Demir-çelik geriledi

500 Büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışları yüzde 16,4 artışla 1 trilyon TL'yi aştı, faaliyet karı yüzde 14,6 düşüşle 92,11 milyar TL oldu. Listede geçtiğimiz yıl 7’nci sırada yer alan İskenderun Demir Çelik bir sıra geriledi. Geçtiğimiz yıl listeye 8’inci olarak giren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları bu yıl 10’unculuğa geriledi.

Geçtiğimiz yıl listede 10’uncu olan Hyundai Assan Otomotiv iki sıra düşerek 12’nci oldu. 2018 İSO 500 listesinde 12’nci olan otomotiv şirketi Mercedes-Benz Türk A.Ş ise 14’ncü sıraya geldi.