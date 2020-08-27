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Ekonomi

Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı

27 Ağustos 2020 13:27

Türkiye’nin en büyük bilişim sektörü firmalarını belirleyen “Bilişim 500” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırma, cirolarına göre farklı kategorilerde Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerini belirliyor.

‘İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması’nda yer alan 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaştı.

25 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiği şirketler arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 344 olarak gerçekleşti.

2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri TL bazında yüzde 11 büyüdü. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’u bir yatırımcı arayışında. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli üretici ve 16590 kişiyi bünyelerinde istihdam ediyor. Araştırmaya göre yatırım arayan şirketlerin toplam cirosu ise 5.8 milyar TL’ye ulaştı.

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Ödülleri 

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

  

DONANIM

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ

KVK TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TESAN İLETİŞİM

DONANIM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOMTERA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ
 

YILIN DAĞITICI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNDEKS BİLGİSAYAR

 

 

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

  

DONANIM

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASELSANNET

DONANIM

YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARTI VE ARTI TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

DONANIM

YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SENSORMATIC

DONANIM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

DESTEL BİLİŞİM

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SİSTEM 9 MEDYA

DONANIM

YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

HİZMET

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

HİZMET

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YAZILIM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

İSBAK

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ

YAZILIM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YAZILIM

YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN
 

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

 

 

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

  

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KYOCERA BİLGİTAŞ

DONANIM

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKUR

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

NCR

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

MICRO FOCUS

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

STRATUS BİLİŞİM

YAZILIM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
 

YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

VODAFONE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

  

DONANIM

YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

REEDER

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

APRON TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASİS ELEKTRONİK

DONANIM

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

HİZMET

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL GLOBAL BİLGİ

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KVK TEKNİK SERVİS

HİZMET

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASSİSTT

HİZMET

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

RADORE

HİZMET

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKNET

HİZMET

YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

YAZILIM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARVENTO

YAZILIM

YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLİN YAZILIM

YAZILIM

YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EMFA YAZILIM

YAZILIM

YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İDEA TEKNOLOJİ

YAZILIM

YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETCAD

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KRON

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

OBASE BİLGİSAYAR

YAZILIM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
 

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL

 

BİLİŞİM 500 PLUS

  
 

YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNFORM ELEKTRONİK
 

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

GRID GROUP TEKNOLOJİ
 

YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
 

YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH
 

YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TARNET
 

YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

AKGÜN BİLGİSAYAR
 

YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HİTİT BİLGİSAYAR
 

YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ

EMFA YAZILIM
 

YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

ALTİS TEKNOLOJİ
 

YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKOM BİLİŞİM

 

 

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ

  
 

YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN
 

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ
 

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARVENTO
 

YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

CORNING OPTİK İLETİŞİM
 

YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SİGMA TELEKOM
 

YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EKİN TEKNOLOJİ

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