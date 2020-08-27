Türkiye'nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı

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ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
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DONANIM
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YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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KYOCERA BİLGİTAŞ
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DONANIM
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YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ
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BİLKUR
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DONANIM
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YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
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NCR
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HİZMET
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YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ
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SAP TÜRKİYE
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HİZMET
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YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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SAP TÜRKİYE
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HİZMET
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YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ
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SAP TÜRKİYE
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YAZILIM
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YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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MICRO FOCUS
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YAZILIM
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YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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STRATUS BİLİŞİM
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YAZILIM
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YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
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YAZILIM
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YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
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YAZILIM
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YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
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YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
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VODAFONE
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TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
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DONANIM
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YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR KATEGORİ BİRİNCİSİ
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REEDER
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DONANIM
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YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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APRON TEKNOLOJİ
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DONANIM
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YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ASİS ELEKTRONİK
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DONANIM
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YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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KAREL ELEKTRONİK
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DONANIM
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YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
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KAREL ELEKTRONİK
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HİZMET
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YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ
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STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
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HİZMET
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YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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TURKCELL GLOBAL BİLGİ
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HİZMET
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YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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KVK TEKNİK SERVİS
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HİZMET
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YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ASSİSTT
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HİZMET
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YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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LOGO YAZILIM
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HİZMET
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YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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LOGO YAZILIM
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HİZMET
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YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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RADORE
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HİZMET
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YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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LOGO YAZILIM
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HİZMET
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YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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TURKNET
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HİZMET
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YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
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TÜRK TELEKOM
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HİZMET
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YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ
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TÜRK TELEKOM
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YAZILIM
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YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ARVENTO
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YAZILIM
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YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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BİLİN YAZILIM
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YAZILIM
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YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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EMFA YAZILIM
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YAZILIM
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YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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İDEA TEKNOLOJİ
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YAZILIM
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YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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NETCAD
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YAZILIM
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YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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KRON
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YAZILIM
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YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ
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YAZILIM
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YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
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OBASE BİLGİSAYAR
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YAZILIM
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YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ
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STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
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YAZILIM
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YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
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STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
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YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
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TURKCELL