Türkiye'nin elektrik faturaları gündemi The New York Times'da: "Erdoğan öfkenin hedefi olma riskini de aldı"

The New York Times gazetesi, Türkiye'de son aylarda ciddi artış görülen elektrik faturalarını mercek altına aldı. Hemen hemen her hanenin ve işletmenin etkilendiği krizle ilgili yapılan analizde "Erdoğan çok fazla sorumluluğu üstlenirken Türklerin öfkesinin hedefi olma riskini de aldı" ifadeleri yer aldı.

The New York Times İstanbul bürosu şefi Carlotta Gall imzalı "Artan Enerji Faturaları Türkler ve Erdoğan için Krizi Derinleştiriyor" başlıklı haber, Türkiye'de son haftalarda gündem olan elektrik faturalarındaki artışı inceledi.

Haberde, enflasyon sarmalındaki elektrik faturalarının haneler ve işletmeler için bir ayda iki katına çıktığı belirtildi. Sosyal medyada çok sayıda işletmeci ve vatandaşın kendilerine gelen yüksek elektrik faturalarını paylaştığı belirtilen haberde "Şikâyetler kısa süre içinde bir kar topu etkisiyle büyüyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükûmeti için siyasi krize dönüştü" ifadeleri yer aldı.

Resmi verilere göre enflasyonun yüzde 48'in üzerine çıktığı belirtilen makalede, Türk lirasının rekor seviyede değer kaybettiği, gıda ve yakıt fiyatlarının iki katına çıktığı ve şimdi de gündemde elektriğin olduğu belirtildi.

Haberde, Konya'da bir berber işleten Mahmut Göksu'nun görüşü alındı. Göksu, "Çok kötü durumdayız" derken ocak ayı elektrik faturasının aylık dükkan kirasının üzerine çıktığını belirtti.

İstanbul'dan bir motokurye olan İlyas Şentürk de arkadaşıyla paylaştığı evde elektrik faturasının iki katına çıktığını anlattı. Şentürk "Hepimiz son üç ayda borca girdik. Bazen para bulamıyoruz" dedi.

"Pandemiden önce de durgunluk vardı"

Makalede, Türkiye ekonomisine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye ekonomisi, pandemiden önce de durgunluk içindeydi. Turizm ve konaklama endüstrisine oldukça bağlı bir ekonomi olduğu için aylarca süren kapanma dönemi çok sayıda işletmeyi vurdu. Hükûmet çoğunlukla borç formunda bir miktar telafi sundu. Çok sayıda işletmeci ve işçi hâlâ bunları ödüyor."

Analizde özellikle restoran ve kafelerin son iki yılın kayıplarını telafi etmeye çalışırken şimdi de artan elektrik ve doğalgaz faturalarıyla zorlandığı belirtildi.

Makale şöyle devam etti:

"Muhalefet aylardır Türkiye'nin ekonomik çöküşe doğru ilerlediğini vurguluyor ancak Erdoğan'ın tek kontrol sahibi olduğu sistemde hemen hemen her konuda kararı o veriyor."

Elektrik fiyatlarının EPDK tarafından belirlendiği ancak bu kurumun da Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan karar almayacağı belirtilen makale şöyle devam etti: "Erdoğan çok fazla sorumluluğu üstlenirken Türklerin öfkesinin hedefi olma riskini de aldı. Muhalefet, iki katına çıkan elektrik faturalarını hükûmetin yönetim başarısızlığının son sinyali olarak yorumladı."

Makalede özel elektrik şirketlerinin bazılarının Erdoğan ile yakın bağı olan şirketlere ait olduğu da vurgulandı.