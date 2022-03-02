Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 142 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Mehmet Muş ihracatın şubatta yıllık bazda 20 milyar dolar, ithalat 28,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece Türkiye'nin dış ticaret açığı şubatta yıllık yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

"İhracatta en yüksek şubat ayı rakamı"

"Hem Rusya hem de Ukrayna Türkiye'nin önemli bir ticari ortağı. Türkiye, her iki ortağı da kaybetmeden süreci atlatmak için gereken adımları atacaktır.

İhracatımız şubatta yıllık yüzde 25,4 artarak 20 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalatımız ise şubatta yaşanan son dönemlerde ve beklenmedik ağır kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak 28,1 milyar dolara oldu. Dış ticaret hacmimiz yıllık yüzde 36,4 artışla, 48,1 milyar dolara yükselmiştir.

"Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,4"

Şubatta enerji ithalatımız 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç tutulduğunda ithalat 20,1 milyar dolara geldi. Şubatta ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 95,4 olarak gerçekleşmiştir. İhracatçı firma sayımızı geçen yılın aynı dönemine bakıldığında 5 binden fazla artış göstermiştir.

Tüm bu veriler ışığında ülkemiz geçmiş yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü bir ihracat performansı göstermiştir. 2022 yılının kalanında da bu güçlü performansın süreceğini ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Zira yıllıklandırılmış ihracat rakamımız 2022 OVP hedefi olan 230,9 milyar doları aşarak 231,9 milyar dolara ulaşmıştır.

"Yıllık büyümenin yüzde 44,2'si ihracattan geldi"

Hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılı 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir. İhracatımızla birlikte ekonomimizde gördüğümüz başarılar doğru yolda olduğumuzu göstermiştir.

Türkiye ekonomisi 2021 son çeyrekte yüzde 9,1 büyümüştür. Bu çeyrekte mal ve hizmet ihracatımızdaki yüzde 20,7 artışla, net ihracatın büyümeye katkısı 4,8 puan olmuştur. 2021 yılı genelinde ise ekonomimiz yüzde 11 büyürken, son 10 yılın en güçlü büyüme hızlı yakalanmıştır. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan olmuş, bir diğer ifadeyle yıllık büyümemizin yüzde 44,2'si ihracatımızdan gelmiştir. "

Şubatta en çok ihracat Almanya'ya yapıldı

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde dış ticaret rakamlarına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

2022 yılı şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre ithalat yüzde 45,6 oranında artışla 28 milyar 99 milyon dolar oldu. 2022 yılı ocak-şubat döneminde ise ihracat yüzde 21,4 oranında artışla 37 milyar 590 milyon dolar, ithalat yüzde 49,7 oranında artışla 55 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- 2022 yılı ocak-şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat, yüzde 21,4 artarak 37 milyar 590 milyon dolar; ithalat, yüzde 49,7 artarak 55 milyar 947 milyon dolar; dış ticaret hacmi, yüzde 36,9 artarak 93 milyar 537 milyon dolar oldu.

- 2022 yılı şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracatın ithalatı karşılama oranı, 11,6 puan azalarak yüzde 71,2 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2,3 puan artarak yüzde 95,4 oldu.

- Şubat ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, sırasıyla Almanya (yüzde 19,5 artışla 1 milyar 785 milyon dolar), ABD (yüzde 41,9 artışla 1 milyar 298 milyon dolar) ve İngiltere (yüzde 14,4 artışla 1 milyar 98 milyon dolar) oldu.

- İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48,1 oldu.