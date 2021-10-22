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Ekonomi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu OECD ülkeleri, kömürle çalışan termik santrallere verilen kredi desteğine son veriyor

Üye ülkeler ihracat kredisi desteğini bu ayın sonunda sonlandıracak

22 Ekim 2021 14:12

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerin çoğunluğunun kömürle çalışan termik santrallere verilen ihracat kredisi desteğini sona erdirmeyi kabul ettiğini bildirdi.

OECD’den yapılan açıklamada, Türkiye, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin kömürle çalışan termik santrallere ihracat kredisi sağlamayı bu ay sonunda durduracağı belirtildi.

Söz konusu uzlaşmanın yasal açıdan bağlayıcılığı olmayan güven üzerine kurulu bir uzlaşma olduğuna vurgu yapılan açıklamada, uzlaşmanın iklim değişikliğine karşı mücadeleyi desteklemek için kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bağlamında kabul edildiği ifade edildi.(AA)

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