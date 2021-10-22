Türkiye'nin 'çocuk işçi' gerçeği:  Bakanlık çocuk işçi sayısının iki yıl içinde 29 bine çıkacağı tahmininde bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe teklifinde, Türkiye'deki çocuk işçi gerçeği göz önüne serildi. Sadece Bakanlığın 2020 yılında ulaştığı çocuk işçi sayısı 12 bin 457 oldu. Bakanlık, ulaşılan çocuk işçi sayısının iki yıl içinde 29 bine çıkacağı tahmininde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın TBMM’ye sunulan 2022 yılı bütçe teklifinde, pandemiyle geçen 2020 yılında 335 bin 761 kişinin iş başı eğitim programından ve 87 bin 372 kişinin de mesleki eğitim programında yararlandığı belirtildi. Bakanlığın istihdam programlarından yararlananların yüzde 42,8'i geçen yıl iş bulamadı ve işsiz kaldı. Bakanlık, bu oranın bu yıl 12,6’ya, 2022 yılında yüzde 12'ye, 2023 yılında yüzde 11,4’e ve 2024 yılında yüzde 10,9'a ineceğini tahmin etti.

2021'in sonunda ulaşılması planlanan çocuk işçi sayısı iki katına çıktı

Bakanlık, 2020 yılında, çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında 12 bin 457 çocuğa ulaştı. Bakanlığın 2021 yılı sonunda ulaşmayı planladığı çocuk işçi sayısı ise neredeyse iki katına çıktı. Bakanlığın 2021 yılı sonunda 27 bin, 2022 yılı sonunda 28 bin ve 2023 yılı sonunda ise 29 bin çocuk işçiye ulaşmayı hedeflediği görüldü.

2020'de 11 bin 346 kişi mobbing gerekçesiyle başvuru yaptı

Bütçe teklifinde, işyerinde mobbinge uğradığını belirterek başvuru yapanların sayısı da yer aldı. Buna göre 2020 yılında 11 bin 346 kişi mobbing gerekçesiyle başvuru yaptı. Bu sayının 2021 yılı sonunda 17 bin 250 olması bekleniyor. Sayının 2022 yılında 17 bin, 2023 ve 2024 yılı sonunda 16 bin 500 kişi olacağı tahmin ediliyor. (ANKA)