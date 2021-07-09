Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe hacmi 189 milyar TL'ye ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), verilere göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bir önceki yıla kıyasla yüzde 22 büyüyerek 189 milyar TL’lik hacme ulaştı.

"Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri ve Trendleri”, çevrim içi düzenlenen toplantıyla TÜBİSAD tarafından açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl ve TÜBİSAD Başkanlar Konseyi Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in açılış konuşmalarında bulunduğu toplanda sektörün 2020’de gösterdiği performans ve geleceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.,

TÜBİSAD'ın raporuna göre, ihracatını 10 milyar 520 milyon TL olarak gerçekleştiren bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün istihdamı 158 bin kişiye yükseldi.

"Kur baskısı olumsuz"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, konuyla ilgili değerlendirmesinde "Veriler ışığında, 2025 yılında yıllık yüzde 5,3 büyüme ile 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmış bir küresel bilgi ve iletişim pazarı görünümüne tanık olacağımızı biliyoruz. Önümüzde duran bu tabloda Türkiye'nin alacağı yeri değerlendirdiğimizde 2016 ile 2020 yılları arasında TL bazında ortalama yıllık yüzde 20'ye yakın büyüme sevindirici olmakla birlikte, dolar bazında yaşanan yüzde 1'lik daralma ışığında kur baskısının sektörümüzün gelecek projeksiyonu üzerindeki olumsuz etkisinin aşikar olduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden olduğunu ifade ederek, "4 trilyon dolara yaklaşan küresel bilgi ve iletişim pazarında ülkemiz için önemli fırsat pencereleri bulunduğu kanaatindeyiz. Nitekim Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü de yıllık yaklaşık 190 milyar TL'ye erişmiş durumda." sözlerini sarf etti.