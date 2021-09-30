Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle büyükelçiliğe girdi

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaştı.
Büyükelçinin makam otomobili olduğu düşünülen aracın içinde çekilen videoda, arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziği çalıyor.
Videoda Güney'in içinde bulunduğu araç, büyükelçilik binasına giriyor.
Güney'in Twitter hesabında paylaştığı video 180 bine yakın kişi tarafından izlenirken, binlerce yorum aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Güney'in paylaşımını eleştirdi.