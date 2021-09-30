T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, 'Kurtlar Vadisi' müziğiyle büyükelçiliğe girdi

30 Eylül 2021 22:59

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaştı.

Büyükelçinin makam otomobili olduğu düşünülen aracın içinde çekilen videoda, arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziği çalıyor.

Videoda Güney'in içinde bulunduğu araç, büyükelçilik binasına giriyor.

Güney'in Twitter hesabında paylaştığı video 180 bine yakın kişi tarafından izlenirken, binlerce yorum aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Güney'in paylaşımını eleştirdi.

Ali Rıza GüneyBağdat BüyükelçisiIrakKurtlar VadisiKurtlar Vadisi müziğiBağdat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24