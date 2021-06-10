Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası serüveni

UEFA tarafında 4 yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası bu yıl tekrar düzenlenecek. 1960 yılında Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulan turnuvanın adı 1968 yılında şimdiki adı ile değiştirildi. 2020 yılında 16'ncısı düzenlenmesi planlanan turnuva Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Turnuvada A Milli Takım tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.

EURO 96

Milli Takımımız 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile birlikte 3.Grup'ta yer alırken, 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle grubunu 2. sırada bitirmeyi başarmıştı. Böylece Türkiye bir ilki başararak 1996 yılında İngiltere’de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finallere kalmaya hak kazanmıştı. Finaller Milli Takımımız için istediği gibi gitmedi. Nottingham'daki ilk iki maçta Hırvatistan ve Portekiz'e 1-0, Sheffield'daki son karşılaşmada ise Danimarka'ya 3-0 yenilen millilerimiz, grubu gol atamadan, puan alamadan tamamlayarak şampiyonaya veda etmişti.

EURO 2000

Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Şampiyonası finallerinin yolunu tutan Milli Takımımız, İtalya, ev sahibi Belçika ve İsveç'le birlikte B Grubu'nda yer aldı. Arnhem'deki 2-1'lik İtalya yenilgisi ile turnuvaya kötü bir başlangıç yapan A Milli Takımımız, Eindhoven'da İsveç'le 0-0 berabere kaldıktan sonra grubun finali niteliğindeki karşılaşmada ev sahibi Belçika'yı Brüksel'de 2-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyet, ay-yıldızlı ekibimize İtalya'nın arkasından grup ikinciliğini ve futbol tarihimizde bir ilk olan çeyrek finali getirdi. Amsterdam'da oynanan çeyrek final maçında ise Portekiz karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle, Milli Takımımız turnuvaya veda etti.

EURO 2008

EURO 2004’te yer almayan Milli Takımımız EURO 2008’de tarihindeki en önemli başarılarından birini elde etti. O dönem tüm Türkiye’ye son dakikada gelen galibiyetler ile nice sevinçler yaşatan Milli Takımımız 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde C Grubu'nda Yunanistan, Norveç, B. Hersek, Macaristan, Malta ve Moldova ile eşleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı aldığı başarılı sonuçlarla grubu Yunanistan'ın arkasından ikinci sırada tamamlayarak, Avusturya ve İsviçre'de ortak düzenlenen EURO 2008 finallerine katılmaya hak kazandı.

Yarı finale kadar çıkmayı başaran Milli Takımızın rakibi Almanya oldu. Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan maçlarının son dakikalarında gelen goller ile büyük zaferler elde eden ay-yıldızlı ekip Semih Şentürk’ün 86. dakikada attığı gol ile 2-2’lik beraberliği yakalasada, 90. dakikada Lahm Almanyanın maçın skorunu belirleyecek 3. golünü atarak Türkiye’nin final hayallerini başka bir turnuvaya ertelemesine neden oldu. Maçı 3-2 kazanan Almanya, finalde İspanya’ya 1-0 yenilerek turnuvada 2. oldu.

EURO 2016

EURO 2008’deki başarıdan sonra Türkiye 2016 yılına kadar turnuvaya katılamadı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye, Hırvatistan ve İspanya’nın ardından grubu 3.sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Portekiz, Fransa’yı 109. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup ederken 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2016) şampiyonu oldu.



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